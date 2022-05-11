***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029222
BIST
16:012.450
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -40,08
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.439
16:0115,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0798
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:0116,2069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1244
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:01907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ULUUN
|10,38
|72.401.506
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.630.196
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.871.063
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.842.391
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.885.376
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.678.027
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.050.998
|% -9,98
|
|THYAO
|41,92
|2.261.159.057
|% -0,66
|
|SISE
|19,79
|2.004.232.935
|% -1,25
|
|KRDMD
|16,41
|1.708.098.362
|% -0,97
|
|ASELS
|24,02
|1.499.662.095
|% -0,66
|
|SAHOL
|20,06
|1.174.790.807
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|565.966.349
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,69
|661.817.785
|% -3,30
|
|VAKBN
|4,42
|513.321.240
|% -3,70
|
|KARSN
|5,20
|541.733.306
|% 1,56
|
|KRDMD
|16,41
|1.708.098.362
|% -0,97
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3194
|15,3261
|% 0,52
|
|Euro
|16,1831
|16,2069
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,8045
|18,8989
|% 0,31
|
|Frank
|15,3576
|15,4501
|% 0,56
|
|Riyal
|4,0800
|4,1005
|% 0,54
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|7,98
|
|Altın Gr.
|908
|908
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.109
|6.264
|-20,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-10,02
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,68
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16XU100
Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 68 altında . İşlem hacmi 26, 961.00 milyon TL de
-
16:15KAPLM
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 77.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 732 adet işlem
-
16:14OYAYO
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 589 adet işlem
-
16:13GENIL
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 202, 117 adet işlem
-
16:12HUNER
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 135, 735 adet işlem