***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 16:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029258
BIST
16:472.451
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -39,25
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4715,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4716,2148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1323
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:47913,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,20
|Açılış
|: 913,38
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BOSSA
|59,40
|73.402.263
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.029.375
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.607.157
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.971.988
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.880
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.514.384
|% -9,98
|
|THYAO
|41,90
|2.765.407.630
|% -0,71
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,48
|2.078.521.398
|% -0,54
|
|ASELS
|24,00
|1.689.283.759
|% -0,74
|
|SAHOL
|20,06
|1.380.065.234
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|644.566.476
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,68
|979.735.782
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KARSN
|5,17
|661.726.222
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,67
|472.985.710
|% -4,43
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3074
|15,3184
|% 0,47
|
|Euro
|16,1972
|16,2148
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,9201
|19,0150
|% 0,93
|
|Frank
|15,4337
|15,5267
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0715
|4,0919
|% 0,33
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,18
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,26
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,27
|
Seans Raporu
16:47
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17:02BMSTL
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 196 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 2, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 32, 172.00 milyon TL de
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17:01ELITE
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 604, 141 adet işlem
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17:00BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 014, 128 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 308, 705 adet işlem