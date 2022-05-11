***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 17:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029357
BIST
17:462.459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -31,07
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:4615,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:4616,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1139
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:46911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,25
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BOSSA
|59,40
|85.805.737
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.211.455
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.938.013
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.668.617
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.201.268
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.926.962
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.782.421
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.209.876
|% -9,98
|
|THYAO
|42,22
|3.312.590.231
|% 0,05
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|ASELS
|24,04
|1.910.226.519
|% -0,58
|
|TUPRS
|250,90
|1.704.533.369
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,72
|1.356.254.501
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,74
|741.852.390
|% -1,08
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,69
|526.818.010
|% -3,91
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3042
|15,3125
|% 0,43
|
|Euro
|16,1785
|16,1987
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8615
|18,9561
|% 0,62
|
|Frank
|15,4085
|15,5013
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0685
|4,0889
|% 0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|12,93
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,25
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,11
|
Seans Raporu
17:45
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208