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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2022 17:29
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
TUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMANI
MELİKE KARAKUŞ ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
KEREM ERDEM RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993179


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DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5416 13,5897 % -1,57  
Euro 15,4641 15,5279 % -1,09  
Sterlin 18,5939 18,6872 % -0,83  
Frank 14,7861 14,8752 % -0,62  
Riyal 3,6167 3,6348 % -1,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,36  
Altın Gr. 798 798 -10,32  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,29  
Gümüş Gr. 10,08 10,10 -0,01  
B. Petrol 84,28 84,28 0,56  
Seans Raporu 18:05
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