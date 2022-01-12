***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2022 17:29
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
TUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMANI
MELİKE KARAKUŞ ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
KEREM ERDEM RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993179
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,5897
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,2172
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
18:0515,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1718
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
18:05797,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -11,60
|Açılış
|: 797,11
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
792,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5416
|13,5897
|% -1,57
|
|Euro
|15,4641
|15,5279
|% -1,09
|
|Sterlin
|18,5939
|18,6872
|% -0,83
|
|Frank
|14,7861
|14,8752
|% -0,62
|
|Riyal
|3,6167
|3,6348
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,36
|
|Altın Gr.
|798
|798
|-10,32
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem