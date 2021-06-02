***MZHLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MZHLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MZHLD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMazhar Zorlu Holding payları, 03.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.836.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %39 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMAZHAR ZORLU HOLDING XUTUM 03/06/2021MAZHAR ZORLU HOLDING XTUMY 03/06/2021MAZHAR ZORLU HOLDING XUMAL 03/06/2021MAZHAR ZORLU HOLDING XHOLD 03/06/2021MAZHAR ZORLU HOLDING XSIZM 03/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939666BIST