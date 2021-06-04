***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 10:02
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940026
BIST
11:201.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:208,6988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:2010,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:20523,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 523,38
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:20
|FRIGO
|23,00
|19.082.958
|% 8,90
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|EPLAS
|32,64
|8.091.758
|% 7,51
|
|ICBCT
|5,26
|3.216.772
|% 6,26
|
|MTRKS
|36,10
|18.660.202
|% 5,74
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|TKURU
|219,60
|2.773.887
|% -6,95
|
|PKENT
|2.800,00
|2.336.847
|% -6,35
|
|CANTE
|7,53
|24.976.526
|% -5,76
|
|RYSAS
|3,86
|11.157.716
|% -3,98
|
|THYAO
|13,92
|266.352.119
|% -0,50
|
|GARAN
|8,04
|255.641.276
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|SISE
|8,11
|245.016.314
|% 1,00
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|GARAN
|8,04
|255.641.276
|% 0,00
|
|SISE
|8,11
|245.016.314
|% 1,00
|
|PETKM
|6,38
|181.948.385
|% 0,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6968
|8,6988
|% -0,04
|
|Euro
|10,5376
|10,5432
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,2510
|12,3124
|% 0,10
|
|Frank
|9,5766
|9,6343
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3139
|2,3255
|% 0,01
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,86
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|