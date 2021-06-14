***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 10:01
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942108
BIST
09:551.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.467
En Düşük
1.467
09:558,3366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3031
09:5510,0909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0527
09:55497,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,04
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3297
|8,3353
|% -0,70
|
|Euro
|10,0776
|10,0890
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,7066
|11,7653
|% -0,85
|
|Frank
|9,2180
|9,2735
|% -0,99
|
|Riyal
|2,2114
|2,2225
|% -0,90
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,47
|