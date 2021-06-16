***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 10:05
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942579
BIST
11:211.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:218,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:2110,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:21509,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 509,79
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:21
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,48
|63.266.335
|% 8,80
|
|EUKYO
|7,65
|4.871.874
|% 8,20
|
|INTEM
|45,04
|6.339.109
|% 6,18
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.341.459
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|906.988
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,62
|464.698.039
|% 0,90
|
|BOBET
|6,18
|341.222.675
|% 2,49
|
|GARAN
|8,35
|269.207.147
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|251.429.362
|% -2,61
|
|YESIL
|2,32
|186.081.669
|% -9,73
|
|YESIL
|2,32
|186.081.669
|% -9,73
|
|EKGYO
|2,22
|171.171.132
|% 1,37
|
|BOBET
|6,18
|341.222.675
|% 2,49
|
|HALKB
|5,22
|251.429.362
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,25
|83.566.822
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5318
|8,5341
|% -0,27
|
|Euro
|10,3498
|10,3562
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9934
|12,0535
|% -0,19
|
|Frank
|9,4574
|9,5144
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2668
|2,2781
|% -0,36
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|0,77
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,36
|
Seans Raporu
11:21
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11:35
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