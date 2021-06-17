***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 10:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942777
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
18:0510,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0189
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3322
18:05503,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,52
|Açılış
|: 503,55
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|SONME
|38,00
|1.741.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|SONME
|38,00
|1.741.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6311
|8,6356
|% 0,23
|
|Euro
|10,3516
|10,3608
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0334
|12,0937
|% 0,18
|
|Frank
|9,4419
|9,4987
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|-0,36
|