***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 17:54
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943137
BIST
17:531.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -24,29
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:538,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5310,3478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0497
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:53498,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 498,70
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.318.416
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.924.892
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.710.252
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.186.498
|% -9,99
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|RODRG
|17,44
|2.029.675
|% -6,74
|
|ATATP
|23,78
|49.293.096
|% -5,48
|
|EKGYO
|2,07
|976.537.950
|% -2,36
|
|KOZAL
|121,20
|516.510.358
|% -1,86
|
|TAVHL
|27,56
|364.448.507
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,16
|334.116.568
|% -0,46
|
|HALKB
|4,94
|324.486.344
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,07
|976.537.950
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,16
|334.116.568
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,17
|99.236.714
|% -3,31
|
|HALKB
|4,94
|324.486.344
|% 1,86
|
|VAKBN
|3,56
|200.611.045
|% -0,28
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7183
|8,7204
|% 0,01
|
|Euro
|10,3396
|10,3478
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,0173
|12,0776
|% -0,73
|
|Frank
|9,4311
|9,4880
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3178
|2,3295
|% -0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,44
|
Seans Raporu
17:53
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17:59KRDMD
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