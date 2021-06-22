***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 15:09
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943556
BIST
17:291.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:298,6736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0964
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:2910,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1257
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:29495,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -7,59
|Açılış
|: 495,23
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VAKFN
|10,57
|164.580.143
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.961.094
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.578.233
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.795.502
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.498.741
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.009.865.416
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,51
|197.348.505
|% -4,96
|
|MZHLD
|40,84
|1.130.094
|% -4,67
|
|MARKA
|5,00
|1.033.258
|% -4,58
|
|THYAO
|14,81
|1.465.699.164
|% 1,51
|
|BOBET
|5,65
|1.009.865.416
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|802.568.517
|% 1,59
|
|BERA
|15,61
|518.349.989
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,16
|509.145.783
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,16
|509.145.783
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.009.865.416
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|363.584.837
|% 0,93
|
|THYAO
|14,81
|1.465.699.164
|% 1,51
|
|GARAN
|8,32
|802.568.517
|% 1,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6706
|8,6736
|% -1,10
|
|Euro
|10,3244
|10,3314
|% -1,20
|
|Sterlin
|12,0240
|12,0843
|% -1,31
|
|Frank
|9,3898
|9,4463
|% -1,32
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% -1,14
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|0,15
|
Seans Raporu
17:29
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