***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 12:30
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950225
BIST
12:221.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,82
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
12:228,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
12:2210,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0300
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2390
12:22501,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,52
|Açılış
|: 501,03
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,28
BIST En Aktif Hisseler12:20
|VBTYZ
|13,72
|44.090.126
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|23.630.800
|% 9,73
|
|RTALB
|21,42
|122.588.233
|% 7,69
|
|GLRYH
|2,46
|3.696.636
|% 6,96
|
|AVHOL
|5,33
|9.567.085
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|42.930.225
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,20
|6.969.918
|% -8,64
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|KATMR
|2,74
|19.340.214
|% -5,52
|
|GARAN
|8,70
|544.267.878
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,30
|291.775.620
|% 1,11
|
|THYAO
|13,52
|271.044.303
|% -0,37
|
|EREGL
|18,42
|266.695.287
|% 2,05
|
|PETKM
|5,44
|254.794.213
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,08
|81.425.048
|% -1,82
|
|GARAN
|8,70
|544.267.878
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,31
|143.652.684
|% 1,32
|
|PETKM
|5,44
|254.794.213
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,30
|291.775.620
|% 1,11
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6336
|8,6354
|% -0,26
|
|Euro
|10,2578
|10,2626
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% -0,49
|
|Frank
|9,4106
|9,4673
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% -0,25
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|-18,00
|
|Tam
|3.300
|3.383
|-17,83
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|-8,63
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|