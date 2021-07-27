***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 12:36
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951994
BIST
17:031.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:038,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:0310,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0135
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:03495,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,91
|Açılış
|: 495,23
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:01
|VANGD
|5,51
|7.963.903
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.095.071
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.774.573
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.330.919
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,23
|13.527.642
|% -6,37
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AVOD
|5,35
|6.916.272
|% -5,31
|
|SELVA
|7,04
|33.361.116
|% -4,86
|
|THYAO
|12,50
|916.494.721
|% 1,54
|
|GARAN
|8,18
|650.168.802
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,52
|580.391.384
|% 1,48
|
|SASA
|29,80
|413.966.686
|% 0,40
|
|EREGL
|18,41
|393.302.847
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,28
|318.185.770
|% 0,88
|
|KARSN
|3,99
|393.108.846
|% 7,26
|
|PEKGY
|1,00
|94.734.234
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|650.168.802
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,81
|143.045.003
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5612
|8,5639
|% 0,14
|
|Euro
|10,1148
|10,1229
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7980
|11,8571
|% 0,12
|
|Frank
|9,3258
|9,3820
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,15
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,21
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|4,87
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,36
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-0,04
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.77 ) 1, 457
-
17:14XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 9, 170.00 milyon TL de
-
17:12IZFAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 264 adet işlem
-
17:11VANGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 916 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 9, 100.00 milyon TL de