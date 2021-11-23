***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:56
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979133
BIST
13:041.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 21,89
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:0412,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 7,83%
|| 0,8934
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:0413,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 8,19%
|| 1,0504
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:04709,61
En Yüksek
|Değişim
|: 7,14%
|| 47,27
|Açılış
|: 709,61
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.888.885
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|147.052.294
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.747.109
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|46.068.707
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.433.520
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|599.175.481
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|105.877.997
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,70
|2.082.923.205
|% 4,57
|
|SISE
|11,75
|1.985.254.642
|% 4,82
|
|GARAN
|11,84
|1.684.957.949
|% -0,84
|
|EREGL
|23,02
|1.333.449.224
|% 6,77
|
|THYAO
|17,97
|952.213.867
|% 1,93
|
|YKBNK
|3,50
|860.775.056
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,70
|2.082.923.205
|% 4,57
|
|ODAS
|1,58
|369.020.481
|% -3,66
|
|SISE
|11,75
|1.985.254.642
|% 4,82
|
|GARAN
|11,84
|1.684.957.949
|% -0,84
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2894
|12,2996
|% 7,83
|
|Euro
|13,8539
|13,8729
|% 8,19
|
|Sterlin
|16,3923
|16,4745
|% 7,63
|
|Frank
|13,1356
|13,2148
|% 7,87
|
|Riyal
|3,2661
|3,2825
|% 7,74
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,50
|
|Altın Gr.
|703
|703
|40,39
|
|Cumhuriyet
|4.646
|4.717
|298,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|300,19
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|145,21
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|72,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,34
|9,35
|0,49
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,82
|