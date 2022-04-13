***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 11:35
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019975
BIST
13:152.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:1514,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:1515,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0331
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:15928,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,11
|Açılış
|: 928,22
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,69
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.664.484
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,64
|1.168.483.297
|% 9,78
|
|IPEKE
|21,16
|284.876.602
|% 9,07
|
|KOZAL
|172,90
|1.307.311.926
|% 8,95
|
|ASUZU
|81,00
|22.033.971
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.123.518
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,61
|54.908.291
|% -9,22
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|GZNMI
|33,42
|12.281.963
|% -7,17
|
|SISE
|17,80
|1.592.804.105
|% 3,07
|
|THYAO
|37,42
|1.573.098.010
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,11
|1.553.773.140
|% 0,96
|
|GARAN
|13,84
|1.549.281.966
|% 0,80
|
|ASELS
|28,40
|1.449.376.610
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,11
|1.553.773.140
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,75
|634.857.288
|% 1,10
|
|ZOREN
|2,19
|390.956.572
|% 8,42
|
|ODAS
|2,35
|414.646.747
|% 3,52
|
|GARAN
|13,84
|1.549.281.966
|% 0,80
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5876
|14,5925
|% -0,04
|
|Euro
|15,8188
|15,8402
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9198
|19,0147
|% 0,09
|
|Frank
|15,5744
|15,6682
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8774
|3,8969
|% 0,01
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,73
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|12,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|9,48
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|4,59
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,59
|