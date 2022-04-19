***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:19
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021693
BIST
10:302.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,69
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:3014,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:3015,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0334
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8274
En Düşük
15,7630
10:30932,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 932,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DAGHL
|19,00
|3.650.976
|% 8,32
|
|ALCAR
|310,00
|25.280.129
|% 6,49
|
|IHAAS
|19,82
|11.748.708
|% 6,39
|
|BFREN
|1.237,20
|23.399.089
|% 5,03
|
|MEPET
|3,66
|15.367.994
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|KARYE
|14,36
|35.951.502
|% -7,65
|
|ISGYO
|11,40
|9.821.337
|% -7,32
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|METUR
|3,80
|5.870.311
|% -3,80
|
|THYAO
|38,00
|833.906.599
|% 0,96
|
|KRDMD
|16,45
|803.238.468
|% 1,92
|
|GARAN
|14,53
|592.981.157
|% 0,76
|
|ASELS
|28,40
|498.655.617
|% 0,85
|
|EREGL
|35,72
|483.783.620
|% 1,53
|
|TSKB
|2,04
|164.758.925
|% 2,00
|
|YKBNK
|5,34
|377.491.688
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,44
|230.532.690
|% 2,30
|
|KRDMD
|16,45
|803.238.468
|% 1,92
|
|GARAN
|14,53
|592.981.157
|% 0,76
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6540
|14,6564
|% 0,14
|
|Euro
|15,8132
|15,8287
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,9955
|19,0907
|% 0,03
|
|Frank
|15,4396
|15,5326
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8954
|3,9149
|% 0,27
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,48
|
|Altın Gr.
|931
|932
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,47
|