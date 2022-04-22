***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 17:43
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023130
BIST
17:472.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -85,29
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:4714,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0529
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:4715,9072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0423
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8976
17:47919,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,37
|Açılış
|: 919,18
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.157.984
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.591.050
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.401.628
|% 9,64
|
|TIRE
|13,37
|151.200.319
|% 5,78
|
|OLMK
|8,14
|45.197.343
|% -9,96
|
|TDGYO
|7,73
|27.620.336
|% -8,95
|
|KRSTL
|7,37
|85.632.940
|% -6,94
|
|EKGYO
|2,89
|1.718.293.886
|% -6,77
|
|NETAS
|18,20
|80.752.721
|% -6,57
|
|THYAO
|39,92
|7.273.693.848
|% -0,65
|
|GARAN
|14,11
|3.153.824.486
|% -2,62
|
|ASELS
|26,96
|3.035.903.310
|% -5,47
|
|SISE
|17,78
|2.960.787.188
|% -2,74
|
|PETKM
|10,15
|1.894.566.603
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,89
|1.718.293.886
|% -6,77
|
|ODAS
|2,43
|1.174.984.700
|% -3,95
|
|TSKB
|1,98
|718.672.163
|% -4,35
|
|YKBNK
|5,09
|1.585.354.629
|% -4,86
|
|HALKB
|5,89
|1.379.094.736
|% -4,85
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7478
|14,7541
|% 0,35
|
|Euro
|15,8982
|15,9091
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,9095
|19,0044
|% -0,99
|
|Frank
|15,3396
|15,4320
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,32
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,36
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,85
|
Seans Raporu
17:45
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