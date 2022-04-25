***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2022 10:04
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023394
BIST
10:202.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,45
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.428
10:2014,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7725
En Düşük
14,7180
10:2015,8663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0553
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
10:20910,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,00
|Açılış
|: 910,67
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DAGHL
|28,16
|1.767.660
|% 9,83
|
|ACSEL
|39,00
|16.595.626
|% 9,43
|
|GARAN
|14,96
|1.242.876.407
|% 5,43
|
|GSDHO
|3,98
|50.906.441
|% 5,29
|
|TSPOR
|6,57
|75.768.002
|% 5,12
|
|KGYO
|5,13
|1.289.102
|% -10,00
|
|IHAAS
|19,98
|3.318.481
|% -5,58
|
|MEPET
|3,20
|248.468
|% -5,33
|
|KTSKR
|32,12
|2.270.842
|% -4,97
|
|KERVN
|0,58
|54.584
|% -4,92
|
|GARAN
|14,96
|1.242.876.407
|% 5,43
|
|THYAO
|39,30
|613.313.931
|% -1,11
|
|YKBNK
|5,16
|366.927.857
|% 1,18
|
|SISE
|17,74
|361.503.203
|% -0,50
|
|AKBNK
|9,25
|305.062.929
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,82
|290.618.493
|% 0,45
|
|TSKB
|2,04
|180.295.101
|% 4,08
|
|GARAN
|14,96
|1.242.876.407
|% 5,43
|
|YKBNK
|5,16
|366.927.857
|% 1,18
|
|ODAS
|2,57
|127.839.069
|% 0,78
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7685
|14,7703
|% 0,19
|
|Euro
|15,8499
|15,8569
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,7527
|18,8468
|% -0,62
|
|Frank
|15,3485
|15,4409
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9258
|3,9455
|% 0,17
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-12,75
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|-0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,77
|