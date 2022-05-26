***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 10:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032569
BIST
09:552.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,70
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.423
En Düşük
2.423
09:5516,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
09:5517,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1005
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
09:55972,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,13
|Açılış
|: 972,63
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler09:55
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|TATGD
|14,27
|7.805.607
|% 0,00
|
|TCELL
|19,12
|275.941.412
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|TCELL
|19,12
|275.941.412
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|20.927.443
|% 0,00
|
|VESTL
|25,26
|224.322.925
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,69
|14.142.028
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3957
|16,4094
|% 0,27
|
|Euro
|17,5400
|17,5700
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,4966
|20,5994
|% -0,10
|
|Frank
|16,9503
|17,0524
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3511
|4,3729
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,20
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,22
|