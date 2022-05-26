***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 10:18
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032594
BIST
13:332.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,32
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:3316,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0279
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:3317,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1273
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:33971,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,21
|Açılış
|: 971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:30
|MPARK
|33,24
|27.017.202
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,25
|87.796.244
|% 9,44
|
|ALKA
|42,38
|65.809.254
|% 7,73
|
|POLHO
|4,79
|122.315.385
|% 7,64
|
|KZBGY
|75,45
|36.982.851
|% -9,59
|
|MEPET
|3,74
|24.194.035
|% -8,11
|
|IMASM
|43,02
|6.952.598
|% -7,08
|
|MZHLD
|54,20
|4.101.411
|% -5,66
|
|SELVA
|8,07
|9.217.076
|% -4,61
|
|THYAO
|42,80
|1.859.890.995
|% 0,33
|
|SISE
|20,78
|1.138.774.786
|% -1,24
|
|ARCLK
|78,85
|1.104.330.343
|% 5,98
|
|ASELS
|23,76
|686.358.502
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,60
|678.188.279
|% 2,30
|
|SKBNK
|1,32
|218.463.470
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,60
|314.077.752
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|648.664.026
|% -0,71
|
|DOHOL
|3,68
|313.254.894
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,49
|246.200.295
|% -0,66
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3918
|% 0,17
|
|Euro
|17,5832
|17,6179
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5749
|20,6781
|% 0,29
|
|Frank
|16,9902
|17,0926
|% 0,32
|
|Riyal
|4,3508
|4,3727
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,59
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.430
|6.593
|-11,96
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,79
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|