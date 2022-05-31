***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 10:18
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033505
BIST
10:552.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,95
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.550
En Düşük
2.528
10:5516,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0469
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4289
En Düşük
16,3367
10:5517,6611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:55979,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 979,33
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler10:52
|YAPRK
|33,48
|36.413.731
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.207.156
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.037.361
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|MRGYO
|1,52
|7.204.044
|% 8,57
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,37
|74.573.529
|% -4,05
|
|GEREL
|4,30
|6.665.933
|% -3,15
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|IHGZT
|0,64
|3.206.725
|% -3,03
|
|THYAO
|49,74
|1.945.411.422
|% 0,44
|
|TUPRS
|272,70
|689.536.134
|% 5,29
|
|GARAN
|14,70
|673.035.695
|% 2,30
|
|SASA
|35,52
|488.643.715
|% 3,92
|
|SISE
|20,64
|480.070.610
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,75
|342.157.149
|% 2,23
|
|DOHOL
|4,08
|412.676.183
|% 3,29
|
|YKBNK
|4,65
|412.413.891
|% 2,20
|
|TSKB
|2,20
|159.933.135
|% 4,27
|
|SKBNK
|1,27
|85.804.350
|% 1,60
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4095
|16,4251
|% 0,27
|
|Euro
|17,6353
|17,6545
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,6472
|20,7508
|% -0,08
|
|Frank
|17,0092
|17,1117
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3626
|4,3845
|% 0,21
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,38
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,68
|
Seans Raporu
10:52
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