***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:23
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041422
BIST
10:242.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,37
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:2416,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9497
En Düşük
16,7799
10:2417,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0643
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:24981,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,57
|Açılış
|: 981,34
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,40
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ARMDA
|149,00
|230.492
|% 4,93
|
|RTALB
|6,68
|16.828.364
|% 4,54
|
|GEDZA
|22,84
|7.995.884
|% 4,48
|
|AKFGY
|2,28
|29.741.908
|% 4,11
|
|GZNMI
|43,58
|2.877.729
|% 3,56
|
|ULUSE
|211,00
|7.427.783
|% -8,26
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|RYSAS
|8,35
|758.315
|% -4,90
|
|MZHLD
|83,00
|1.961.685
|% -4,60
|
|THYAO
|47,80
|573.966.107
|% 0,25
|
|EREGL
|26,50
|257.313.341
|% 2,08
|
|KOZAL
|197,70
|223.215.678
|% 0,61
|
|KOZAA
|29,14
|179.392.733
|% 2,97
|
|SISE
|21,32
|173.642.831
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,82
|101.916.201
|% -0,35
|
|ODAS
|2,75
|77.050.556
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,29
|81.273.209
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|30.710.467
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,95
|146.674.290
|% 2,62
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9176
|16,9497
|% 0,73
|
|Euro
|17,5805
|17,6011
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,3659
|20,4681
|% 0,40
|
|Frank
|17,4960
|17,6014
|% 0,44
|
|Riyal
|4,4884
|4,5109
|% 0,50
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,02
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.640
|14,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|