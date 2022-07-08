***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2022 10:59
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044262
BIST
12:172.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,95
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:1717,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0557
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:1717,5244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0386
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:17967,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 967,03
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:15
|IHAAS
|26,98
|3.206.715
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.627.102
|% 9,72
|
|GESAN
|52,00
|173.654.019
|% 9,47
|
|FONET
|15,18
|11.329.780
|% 8,97
|
|CANTE
|53,60
|27.090.879
|% 8,50
|
|IZINV
|17,11
|4.384.052
|% -4,31
|
|ISGYO
|15,32
|60.247.953
|% -4,01
|
|GZNMI
|51,50
|12.641.854
|% -3,83
|
|RUBNS
|14,61
|333.497.039
|% -3,37
|
|DERHL
|9,06
|9.940.949
|% -3,00
|
|THYAO
|49,38
|1.139.915.735
|% 0,37
|
|SISE
|21,60
|543.424.680
|% 0,84
|
|KRDMD
|10,76
|382.393.245
|% 1,89
|
|SMRTG
|28,90
|335.940.630
|% 5,32
|
|RUBNS
|14,61
|333.497.039
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,28
|206.303.947
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|111.952.926
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,76
|382.393.245
|% 1,89
|
|ODAS
|2,87
|80.572.864
|% 1,41
|
|SISE
|21,60
|543.424.680
|% 0,84
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3128
|17,3250
|% 0,33
|
|Euro
|17,5136
|17,5273
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,6078
|20,7112
|% -0,37
|
|Frank
|17,6466
|17,7529
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5996
|4,6227
|% 0,38
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-4,21
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.512
|6.611
|18,00
|
|Tam
|6.505
|6.595
|9,00
|
|Yarım
|3.184
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,61
|