***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 10:07
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051703
BIST
09:552.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 16,61
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.701
En Düşük
2.701
09:5517,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9679
En Düşük
17,9146
09:5518,3119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3119
En Düşük
18,2123
09:551.023,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.023,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,23
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKIZ
|7,00
|431.262
|% 8,86
|
|KRPLS
|8,06
|11.158.852
|% 7,32
|
|DIRIT
|3,39
|51.287
|% 6,60
|
|AYES
|27,88
|901.192
|% 5,21
|
|EMNIS
|35,70
|171.467
|% 4,63
|
|BRMEN
|1,83
|93.859
|% -2,66
|
|VANGD
|4,23
|32.761
|% -1,63
|
|IZFAS
|2,80
|3.012.146
|% -1,41
|
|AGYO
|4,72
|164.511
|% -1,26
|
|EUREN
|31,44
|1.052.611
|% -1,01
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 0,00
|
|SISE
|23,54
|2.927.336.536
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|EREGL
|27,66
|1.019.311.918
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,83
|317.581.693
|% 0,00
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9553
|17,9609
|% 0,19
|
|Euro
|18,2914
|18,3119
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,7398
|21,8488
|% 0,14
|
|Frank
|18,5992
|18,7113
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% 0,18
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.858
|6.925
|22,00
|
|Yarım
|3.342
|3.386
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|0,05
|