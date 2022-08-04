***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 12:11
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051768
BIST
12:052.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 37,43
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:0517,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:0518,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1008
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:051.026,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.026,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.027,01
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KRPLS
|8,26
|56.093.575
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.501.264
|% 9,95
|
|TMSN
|59,00
|289.192.921
|% 9,16
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,28
|47.606.172
|% 8,78
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|GRNYO
|3,30
|1.968.245
|% -3,23
|
|SANEL
|10,84
|1.612.598
|% -3,04
|
|ECZYT
|79,60
|78.561.062
|% -2,93
|
|CANTE
|66,65
|35.093.572
|% -2,91
|
|HEKTS
|37,88
|1.939.605.617
|% 6,64
|
|THYAO
|55,75
|1.703.997.205
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|1.001.357.752
|% 1,63
|
|KARSN
|7,32
|602.350.151
|% 3,54
|
|SASA
|50,75
|591.439.651
|% 1,83
|
|TSKB
|2,92
|375.395.735
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,44
|282.865.974
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|366.348.381
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,96
|208.528.660
|% 7,10
|
|KARSN
|7,32
|602.350.151
|% 3,54
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9624
|17,9742
|% 0,26
|
|Euro
|18,3138
|18,3449
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7883
|21,8975
|% 0,37
|
|Frank
|18,6205
|18,7327
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,30
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,37
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.887
|6.945
|42,00
|
|Yarım
|3.356
|3.395
|20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|0,20
|
Seans Raporu
12:03
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12:18BIZIM
Yüzde 8.96 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 940 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 2, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 16, 950.00 milyon TL de
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12:17HEKTS
Yüzde 6.59 oranında artışla 37.86 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 152, 937 adet işlem
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12:16DARDL
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 867, 012 adet işlem
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12:15BEYAZ
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 204 adet işlem