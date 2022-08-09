***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 16:52
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053496
BIST
17:012.781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -13,79
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:0117,9416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:0118,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0827
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:011.036,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.036,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KRTEK
|22,00
|40.737.054
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.735.959
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.147.137
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.896.610
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.696.835
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.083.521
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|134.255.199
|% -9,88
|
|AKSUE
|29,00
|18.972.500
|% -9,77
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,30
|38.332.186
|% -9,11
|
|THYAO
|58,65
|4.404.523.050
|% -0,17
|
|ISCTR
|5,96
|2.372.253.442
|% -6,29
|
|SASA
|50,45
|1.633.315.079
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,48
|1.602.261.342
|% 1,16
|
|TUPRS
|281,60
|1.535.006.694
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,48
|1.602.261.342
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,96
|2.372.253.442
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,21
|1.368.575.731
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,57
|626.361.727
|% 8,44
|
|MOBTL
|1,98
|431.730.288
|% 5,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9372
|17,9416
|% -0,04
|
|Euro
|18,3646
|18,3809
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6544
|21,7630
|% 0,30
|
|Frank
|18,7681
|18,8811
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7563
|4,7802
|% 0,03
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|9,17
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.021
|41,00
|
|Tam
|6.946
|6.999
|12,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|0,86
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 95 kaybederek (% -0.48 ) 2, 460
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, OBASE, AKENR, DOGUB, GSRAY, KRTEK, NTGAZ, VKFYO, ALKA, KLRHO
-
17:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, SNGYO, ASUZU
-
17:15
ISBTR, BAKAB, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
SERVE, ASUZU, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında