***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:52
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062390
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1566
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.014,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.014,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.015.011
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.969.354
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|CMENT
|61,70
|2.076.580
|% 9,98
|
|ASUZU
|294,30
|492.872.352
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.666.964
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,86
|54.109.996
|% -9,85
|
|MEDTR
|23,60
|32.721.366
|% -7,45
|
|BRKO
|2,23
|778.418
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,59
|11.647.923.370
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.862.669.272
|% 5,70
|
|EREGL
|33,42
|7.150.646.485
|% 2,96
|
|THYAO
|75,20
|6.943.350.590
|% 2,45
|
|EKGYO
|5,34
|5.869.099.856
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,59
|11.647.923.370
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.862.669.272
|% 5,70
|
|AKBNK
|17,51
|11.835.277.413
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,75
|1.722.010.252
|% 5,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2190
|18,2280
|% -0,04
|
|Euro
|18,4703
|18,4757
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,2624
|21,3691
|% 0,91
|
|Frank
|19,0759
|19,1908
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.819
|6.875
|46,00
|
|Yarım
|3.322
|3.359
|21,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,53
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|1,46
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem