***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:18
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065408
BIST
11:373.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 27,09
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:3718,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:3717,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0949
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:37972,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,71
|Açılış
|: 972,71
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|94.202.264
|% 9,95
|
|BAGFS
|26,32
|110.432.585
|% 9,30
|
|KONTR
|57,60
|250.321.622
|% 8,99
|
|CRDFA
|3,65
|27.911.407
|% 6,73
|
|ULUFA
|5,76
|807.022
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|6.550.993
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.674.749
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|608.439.386
|% -7,89
|
|TEKTU
|2,01
|89.565.802
|% -6,94
|
|TSKB
|2,57
|1.568.174.684
|% -1,91
|
|SASA
|66,70
|1.447.118.046
|% 0,53
|
|YKBNK
|7,22
|1.087.774.609
|% 4,18
|
|THYAO
|70,00
|1.060.895.927
|% 0,86
|
|GARAN
|19,59
|844.098.933
|% 1,66
|
|TSKB
|2,57
|1.568.174.684
|% -1,91
|
|SKBNK
|2,10
|608.439.386
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,01
|613.659.942
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,22
|1.087.774.609
|% 4,18
|
|ZOREN
|3,99
|526.951.369
|% -6,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4729
|18,4766
|% 0,01
|
|Euro
|17,8163
|17,8291
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,9299
|20,0299
|% 1,35
|
|Frank
|18,5896
|18,7016
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8983
|4,9228
|% 0,11
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,41
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.610
|6.693
|14,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,20
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|1,56
|