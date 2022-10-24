***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073447
BIST
12:533.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 44,33
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:5318,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:5318,3065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:53986,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,43
|Açılış
|: 986,04
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:53
|FENER
|62,15
|365.827.591
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.040.189
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|43.139.310
|% -9,98
|
|CONSE
|8,27
|682.730.604
|% -9,12
|
|TRCAS
|22,46
|128.650.460
|% -5,31
|
|SONME
|41,38
|16.293.078
|% -4,87
|
|ULUFA
|4,20
|37.876.671
|% -4,55
|
|THYAO
|99,45
|4.075.475.616
|% 1,53
|
|EREGL
|30,80
|2.482.272.168
|% 4,27
|
|KRDMD
|12,68
|1.936.492.255
|% 2,92
|
|SISE
|32,82
|1.525.460.665
|% 2,56
|
|SASA
|96,65
|1.389.585.218
|% 3,76
|
|EKGYO
|4,68
|1.220.898.507
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,68
|1.936.492.255
|% 2,92
|
|ODAS
|7,67
|1.028.235.453
|% -3,28
|
|SKBNK
|1,97
|230.456.362
|% 0,51
|
|TSKB
|2,88
|335.157.047
|% -0,69
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6076
|% 0,14
|
|Euro
|18,2966
|18,3065
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9931
|21,0984
|% 0,25
|
|Frank
|18,4936
|18,6050
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,54
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.649
|6.750
|41,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,31
|