***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075145
BIST
14:313.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 63,58
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:3118,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:3118,4958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0408
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:31982,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,64
|Açılış
|: 982,08
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:31
|AKCNS
|44,00
|100.194.751
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.770.555
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.383.543
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.314.179
|% -9,98
|
|DOBUR
|51,50
|12.481.335
|% -8,20
|
|METRO
|1,52
|111.885.946
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,92
|31.586.611
|% -6,36
|
|THYAO
|98,85
|3.552.697.831
|% 1,96
|
|SASA
|118,40
|1.922.111.035
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,49
|1.742.545.136
|% -1,29
|
|YKBNK
|8,94
|1.416.566.475
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,90
|1.352.522.392
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,40
|928.520.830
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,94
|1.416.566.475
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,08
|1.153.971.499
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,04
|250.692.576
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,49
|1.742.545.136
|% -1,29
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6184
|% 0,20
|
|Euro
|18,4889
|18,4958
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,4393
|21,5469
|% -0,36
|
|Frank
|18,5326
|18,6442
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,22
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.606
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,05
|
Seans Raporu
14:31
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