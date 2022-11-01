***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075789
BIST
10:394.066
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 86,69
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.066
En Düşük
3.987
10:3918,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3918,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:39984,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,15
|Açılış
|: 984,02
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VAKKO
|33,88
|4.503.397
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|51.550.868
|% 9,95
|
|SMRTG
|94,40
|169.445.697
|% 9,83
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|LIDER
|47,70
|19.403.991
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|17.392.873
|% -9,98
|
|VERTU
|32,40
|55.213.983
|% -9,50
|
|YKSLN
|10,83
|41.190.164
|% -8,84
|
|THYAO
|103,60
|1.516.433.660
|% 2,27
|
|SASA
|129,70
|1.006.802.811
|% 7,90
|
|SISE
|33,82
|935.530.731
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,46
|636.121.946
|% 1,13
|
|TUPRS
|387,70
|625.914.924
|% 2,30
|
|EKGYO
|4,46
|636.121.946
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,39
|438.228.741
|% 1,95
|
|ISCTR
|9,43
|363.724.903
|% 1,18
|
|AKBNK
|14,86
|566.428.487
|% 1,64
|
|DOHOL
|6,05
|208.658.988
|% 1,51
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6234
|% 0,09
|
|Euro
|18,4686
|18,4834
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3599
|21,4671
|% 0,47
|
|Frank
|18,5691
|18,6810
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,12
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,60
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.622
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.227
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,31
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|1,41
|