***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:36
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081549
BIST
12:014.665
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 94,96
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.676
En Düşük
4.567
12:0118,6322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
12:0119,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0688
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1574
En Düşük
19,0421
12:011.044,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.044,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,88
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler11:59
|PRDGS
|13,86
|110.807.066
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|971.707.976
|% 9,99
|
|ALFAS
|94,10
|15.626.152
|% 9,99
|
|EUREN
|77,15
|235.036.815
|% 9,98
|
|ETYAT
|6,75
|4.523.025
|% -10,00
|
|SILVR
|17,34
|9.165.976
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,14
|431.560.190
|% -6,54
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|BSOKE
|4,71
|46.605.293
|% -5,23
|
|SASA
|145,60
|3.251.686.515
|% 7,14
|
|THYAO
|108,30
|3.234.822.698
|% 1,31
|
|EREGL
|39,10
|3.003.050.690
|% 3,71
|
|HEKTS
|39,38
|2.712.088.999
|% 5,29
|
|PETKM
|15,92
|2.216.098.602
|% 4,12
|
|EKGYO
|5,90
|1.585.920.481
|% 2,08
|
|PETKM
|15,92
|2.216.098.602
|% 4,12
|
|KRDMD
|13,46
|1.783.242.836
|% 2,36
|
|YKBNK
|11,30
|1.432.698.873
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,43
|268.473.775
|% -0,82
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6232
|18,6310
|% 0,06
|
|Euro
|19,1232
|19,1386
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,9816
|22,0919
|% 0,18
|
|Frank
|19,3935
|19,5103
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|7.004
|7.077
|5,00
|
|Yarım
|3.402
|3.460
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,17
|
|B. Petrol
|88,22
|88,22
|0,77
|