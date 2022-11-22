***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 14:00
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081580
BIST
14:194.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 124,13
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.701
En Düşük
4.567
14:1918,6316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:1919,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0769
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:191.046,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.046,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,18
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PRDGS
|13,86
|115.536.458
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|27.299.153
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|484.894
|% 10,00
|
|HUNER
|14,86
|132.273.178
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|13.344.985
|% -9,97
|
|MZHLD
|154,00
|77.253.020
|% -9,09
|
|BRLSM
|27,70
|553.916.487
|% -4,61
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|THYAO
|107,60
|4.825.819.950
|% 0,65
|
|EREGL
|39,92
|4.640.157.987
|% 5,89
|
|SASA
|148,10
|4.050.900.682
|% 8,98
|
|HEKTS
|39,86
|3.670.317.882
|% 6,58
|
|KRDMD
|13,58
|2.916.707.495
|% 3,27
|
|EKGYO
|5,91
|2.578.963.576
|% 2,25
|
|KRDMD
|13,58
|2.916.707.495
|% 3,27
|
|YKBNK
|11,40
|2.329.288.231
|% -0,09
|
|PETKM
|15,92
|2.848.465.515
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,84
|1.523.405.481
|% 0,92
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6208
|18,6367
|% 0,09
|
|Euro
|19,1489
|19,1662
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,0441
|22,1547
|% 0,47
|
|Frank
|19,4418
|19,5589
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,06
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|7,99
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.007
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.404
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,67
|0,19
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|0,47
|
Seans Raporu
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