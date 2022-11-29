***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:08
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082771
BIST
14:274.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,39
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:2718,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:2719,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0825
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:271.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.050,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:27
|AKSGY
|6,38
|149.962.608
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.182.850
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.861.233
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.864.384
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,83
|50.559.928
|% -6,91
|
|PRDGS
|16,49
|84.183.669
|% -5,23
|
|EDIP
|8,78
|77.066.693
|% -5,18
|
|THYAO
|117,20
|7.173.051.099
|% 1,82
|
|SISE
|38,94
|5.145.335.565
|% -3,42
|
|KRDMD
|14,83
|3.144.930.283
|% 3,63
|
|YKBNK
|11,97
|2.999.722.472
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,24
|2.912.609.273
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,24
|2.912.609.273
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,74
|747.460.860
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,97
|2.999.722.472
|% 0,59
|
|KRDMD
|14,83
|3.144.930.283
|% 3,63
|
|TSKB
|4,03
|831.632.209
|% 0,75
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6356
|% 0,05
|
|Euro
|19,3321
|19,3409
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,2835
|22,3952
|% 0,43
|
|Frank
|19,5472
|19,6649
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|14,70
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.999
|7.104
|10,00
|
|Tam
|7.021
|7.079
|43,00
|
|Yarım
|3.405
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|0,21
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|2,28
|
Seans Raporu
14:27
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