***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 14:26
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083910
BIST
15:404.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -47,62
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:4018,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
15:4019,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0900
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6900
En Düşük
19,6300
15:401.077,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.077,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALFAS
|201,30
|780.064.722
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.269.426
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.411.131.226
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.516.046
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,20
|6.795.511.367
|% 3,05
|
|KOZAL
|398,00
|5.228.640.916
|% -1,68
|
|ASELS
|49,10
|4.301.198.182
|% 2,85
|
|EREGL
|41,88
|3.648.087.842
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,14
|2.571.849.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.571.849.738
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,71
|605.758.030
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,57
|1.767.791.902
|% -2,67
|
|ADESE
|1,73
|274.592.910
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|600.219.414
|% -1,22
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6377
|% 0,03
|
|Euro
|19,6326
|19,6482
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8209
|22,9353
|% 0,33
|
|Frank
|19,8964
|20,0163
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.201
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|0,46
|
Seans Raporu
15:38
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15:54
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