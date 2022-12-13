***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:56
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086820
BIST
11:555.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,23
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:5518,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:5519,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0322
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:551.070,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.070,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.442.463
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.490.092
|% 9,97
|
|YESIL
|4,69
|28.783.990
|% -6,76
|
|SASA
|117,00
|454.624.270
|% -5,72
|
|SMRTG
|107,70
|395.892.281
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.541.118
|% -4,75
|
|KMPUR
|129,20
|69.043.002
|% -4,37
|
|ASELS
|59,45
|4.400.793.132
|% 1,02
|
|THYAO
|144,20
|3.368.492.171
|% -0,55
|
|DOAS
|155,40
|1.943.839.989
|% 1,90
|
|EKGYO
|7,92
|1.876.634.875
|% 0,51
|
|KRDMD
|17,32
|1.830.714.969
|% 1,23
|
|EKGYO
|7,92
|1.876.634.875
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,75
|375.951.731
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,11
|1.006.774.692
|% 0,44
|
|KRDMD
|17,32
|1.830.714.969
|% 1,23
|
|IHLAS
|1,26
|128.077.972
|% -0,79
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6491
|% 0,07
|
|Euro
|19,6592
|19,6659
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7945
|22,9088
|% -0,01
|
|Frank
|19,8394
|19,9589
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,02
|0,05
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|1,23
|
Seans Raporu
11:53
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