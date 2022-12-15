***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 11:23
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087460
BIST
12:445.212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 145,54
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
12:4418,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
12:4419,8253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0741
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
12:441.066,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,40
|Açılış
|: 1.066,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ULAS
|11,22
|4.686.838
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|412.181
|% 9,99
|
|OZSUB
|26,42
|145.547.976
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.511.570.878
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|464.435.200
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|245.604.959
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,22
|157.420.604
|% -9,48
|
|SILVR
|20,04
|155.511.098
|% -4,11
|
|YBTAS
|65.000,00
|65.000
|% -3,20
|
|THYAO
|141,60
|3.314.295.447
|% 3,36
|
|ASELS
|58,65
|3.029.843.170
|% 3,99
|
|AKBNK
|18,39
|2.682.679.429
|% 6,36
|
|ISCTR
|12,03
|2.545.225.735
|% 7,70
|
|ENKAI
|25,62
|2.511.570.878
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,91
|760.772.507
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,08
|2.181.115.442
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,03
|2.545.225.735
|% 7,70
|
|VAKBN
|11,29
|1.788.661.935
|% 6,41
|
|YKBNK
|11,84
|1.794.985.806
|% 6,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6397
|18,6580
|% 0,19
|
|Euro
|19,8130
|19,8292
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,9156
|23,0306
|% -0,69
|
|Frank
|20,0126
|20,1331
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,13
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-25,83
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,68
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|-103,00
|
|Tam
|7.192
|7.241
|-87,00
|
|Yarım
|3.483
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,50
|