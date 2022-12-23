***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2022 14:09
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089402
BIST
13:585.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,86
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5818,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5819,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:581.079,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.079,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:56
|TERA
|12,10
|132.592
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.238.462
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.244.371
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|55.336.938
|% 9,97
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|546.158.539
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,34
|172.952.051
|% -7,47
|
|GLRYH
|12,40
|172.934.299
|% -7,26
|
|SASA
|117,20
|400.673.524
|% -6,24
|
|THYAO
|141,90
|3.370.536.364
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|KOZAL
|589,30
|2.126.949.443
|% 4,63
|
|ENKAI
|28,34
|2.033.219.122
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|534.214.505
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.918.410.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,20
|1.703.660.908
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6805
|18,6888
|% 0,14
|
|Euro
|19,8345
|19,8504
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5949
|% 0,40
|
|Frank
|20,0008
|20,1213
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,96
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,14
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|2,00
|