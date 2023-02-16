***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:03
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113878
BIST
10:495.219
En Yüksek
|Değişim
|: 5,42%
|| 268,23
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:4918,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:4920,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0629
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:491.115,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.115,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:47
|OYAKC
|30,14
|179.981.966
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.544.134
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|141.954.552
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|9.539.359
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|3.219.912
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,20
|189.103.953
|% -7,13
|
|RAYSG
|14,90
|1.417.933
|% -5,22
|
|AGESA
|28,12
|19.831.218
|% -4,16
|
|THYAO
|148,80
|2.667.272.971
|% 6,36
|
|EREGL
|44,04
|1.858.926.995
|% 6,58
|
|SISE
|45,62
|1.010.298.980
|% 6,84
|
|SAHOL
|42,44
|899.571.870
|% 3,92
|
|AKBNK
|17,00
|864.219.289
|% 5,13
|
|EKGYO
|7,67
|463.280.415
|% 6,53
|
|YKBNK
|9,47
|490.510.809
|% 5,93
|
|AKBNK
|17,00
|864.219.289
|% 5,13
|
|EREGL
|44,04
|1.858.926.995
|% 6,58
|
|ALBRK
|3,48
|146.619.934
|% 0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8516
|18,8543
|% 0,03
|
|Euro
|20,2076
|20,2184
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6349
|22,7484
|% 0,12
|
|Frank
|20,3537
|20,4763
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0117
|5,0368
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.574
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.700
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,00
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,56
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
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11:02AKCNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 836 adet işlem
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 329, 68 artarak (% 6.01 ) 5, 811
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10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SISE
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10:59XU100
Endeks 5, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 32 üstünde . İşlem hacmi 21, 325.00 milyon TL de
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10:59KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 581, 920 adet işlem