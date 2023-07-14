***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:03
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171925
BIST
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11:356.401
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 32,56
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3526,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1789
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3529,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2112
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:351.648,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.648,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KRONT
|26,84
|47.167.219
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.480.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.843.310
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.403.414
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.426.211.510
|% 2,05
|
|ASELS
|71,15
|3.607.441.919
|% 4,63
|
|AKBNK
|24,52
|2.025.193.443
|% 0,33
|
|ASTOR
|83,30
|1.828.419.966
|% 0,06
|
|YKBNK
|13,97
|1.725.994.920
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,97
|1.725.994.920
|% -2,10
|
|ISCTR
|14,71
|1.668.615.902
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|275.877.094
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,52
|2.025.193.443
|% 0,33
|
|EKGYO
|8,36
|654.758.459
|% 0,48
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1697
|26,1753
|% 0,60
|
|Euro
|29,4240
|29,4368
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2696
|34,4414
|% 0,48
|
|Frank
|30,4379
|30,6213
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9653
|7,0002
|% 0,65
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,70
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.605
|10.801
|18,00
|
|Yarım
|5.302
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,05
|
Seans Raporu
11:33
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Yüzde 10.00 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 884 adet işlem
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11:45OSTIM
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 006, 740 adet işlem