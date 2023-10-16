***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 14:36
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206768
BIST
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16:177.995
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -118,03
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1727,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1175
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1729,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2043
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:171.719,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.719,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|116.122.997
|% -9,77
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|HATSN
|65,35
|244.125.934
|% -9,11
|
|THYAO
|222,50
|5.187.803.648
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,82
|5.039.313.624
|% 1,76
|
|BRSAN
|911,60
|4.103.612.120
|% -8,23
|
|TUPRS
|141,10
|3.993.648.957
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,65
|3.255.876.117
|% 5,21
|
|EKGYO
|7,49
|1.775.685.630
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,23
|1.378.907.586
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,82
|5.039.313.624
|% 1,76
|
|QUAGR
|6,35
|1.014.959.008
|% -5,51
|
|ODAS
|12,87
|1.804.858.243
|% -3,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8737
|27,8798
|% 0,42
|
|Euro
|29,4070
|29,4173
|% 0,73
|
|Sterlin
|33,8422
|34,0119
|% 0,69
|
|Frank
|30,7860
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4106
|7,4478
|% 0,43
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-14,92
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.720
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.589
|11.671
|244,00
|
|Yarım
|5.812
|5.858
|123,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.929
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|-0,19
|