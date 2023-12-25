***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 13:23
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228586
BIST
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15:417.341
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -216,21
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:4129,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:4132,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1334
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:411.929,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MTRKS
|51,15
|33.465.134
|% 8,09
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,68
|55.278.776
|% 7,15
|
|POLHO
|11,89
|73.744.616
|% 5,22
|
|KBORU
|49,44
|1.646.967.500
|% 4,79
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|170.103.680
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|158.662.110
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.023.245
|% -10,00
|
|KONYA
|7.155,00
|148.666.608
|% -10,00
|
|THYAO
|227,70
|2.371.638.857
|% -2,27
|
|TUPRS
|141,50
|2.290.615.496
|% -2,28
|
|KBORU
|49,44
|1.646.967.500
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,94
|1.299.953.764
|% -3,53
|
|ASELS
|44,82
|1.142.057.094
|% -1,71
|
|BEGYO
|2,80
|184.017.701
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.427.296
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,88
|423.287.802
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,94
|1.299.953.764
|% -3,53
|
|YKBNK
|19,86
|1.020.715.551
|% -2,93
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2107
|29,2503
|% 0,14
|
|Euro
|32,0907
|32,0935
|% -0,41
|
|Sterlin
|36,9672
|37,1526
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
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15:41
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