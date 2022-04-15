***MZHLD* *EPLAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
15.04.2022 18:04
***MZHLD******EPLAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD, EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin tahsisli olarak 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek toplam 7.825.600,89 TL nominal değerli payların, ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 17,89 TL beher fiyatla Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması sürecine Aracı Kurumumuz tarafından aracılık edilmektedir. İşlemlerin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında 18.04.2022 tarihinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021195
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0362
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0264
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05928,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 929,01
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6328
|14,6398
|% 0,25
|
|Euro
|15,8174
|15,8504
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0652
|19,1609
|% 0,08
|
|Frank
|15,4658
|15,5590
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|