***MZHLD* *EPLAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***MZHLD******EPLAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MZHLD, EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEgeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin tahsisli olarak 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek toplam 7.825.600,89 TL nominal değerli payların, ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 17,89 TL beher fiyatla Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması sürecine Aracı Kurumumuz tarafından aracılık edilmektedir. İşlemlerin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında 18.04.2022 tarihinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021195BIST