***MZHLD* *EPLAS* *AVGYO* *DAPGM* *SAHOL* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.04.2022 09:36
***MZHLD******EPLAS******AVGYO******DAPGM******SAHOL******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTY, AVGYO, DAPGM, EPLAS, MZHLD, SAHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021398
BIST
11:292.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,92
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:2914,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:2915,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:29937,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,25
|Açılış
|: 937,43
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:26
|OYYAT
|59,50
|3.829.361
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|11.865.524
|% 9,75
|
|METRO
|1,39
|49.355.411
|% 8,59
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|CLEBI
|283,50
|74.033.806
|% 7,39
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,25
|44.224.774
|% -7,20
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|GZNMI
|30,68
|6.771.624
|% -3,88
|
|ITTFH
|1,52
|9.317.469
|% -3,80
|
|GARAN
|14,06
|1.135.450.862
|% 1,15
|
|KOZAL
|173,00
|847.656.745
|% 1,94
|
|THYAO
|37,78
|827.746.784
|% 0,11
|
|YKBNK
|5,20
|679.820.892
|% 0,19
|
|SISE
|17,60
|678.489.142
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,20
|679.820.892
|% 0,19
|
|ODAS
|2,41
|275.110.075
|% 3,88
|
|TSKB
|1,95
|202.545.148
|% 3,72
|
|GARAN
|14,06
|1.135.450.862
|% 1,15
|
|ZOREN
|2,21
|155.302.663
|% 1,38
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6448
|14,6464
|% 0,10
|
|Euro
|15,8072
|15,8180
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0018
|19,0971
|% -0,29
|
|Frank
|15,4417
|15,5347
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|16,53
|
|Altın Gr.
|937
|937
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,25
|