***MZHLD* *EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
01.06.2021 19:26
***MZHLD******EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
İlgili Şirketler [MZHLD, EPLAS]
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 03/06/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Söz konusu şirket payları 03/06/2021 tarihinde 02/06/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. MZHLD Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 03/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939466
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0464
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05521,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,60
|Açılış
|: 521,18
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5183
|8,5257
|% 0,40
|
|Euro
|10,4222
|10,4336
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0251
|12,0854
|% -0,08
|
|Frank
|9,4660
|9,5230
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2648
|2,2762
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-3,85
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,00
|
|B. Petrol
|70,21
|70,21
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252