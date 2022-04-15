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***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

15.04.2022 12:06
***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası  Kurulu tarafından 08.04.2022 tarihinde onaylanan Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış  işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin  Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış  satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul  A.Ş.'ye 08.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 17,89 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte  sunulmuştur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021047


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