***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2022 12:06
***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2022 tarihinde onaylanan Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 17,89 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021047
BIST
12:482.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,32
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
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2.484
En Düşük
2.472
12:4814,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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14,6433
En Düşük
14,5874
12:4815,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 15,8200
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|Önceki Kapanış
|: 15,7500
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15,8810
En Düşük
15,7927
12:48928,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,83
|Açılış
|: 928,94
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IHAAS
|16,94
|17.748.347
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|126.139.209
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.921.856
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YATAS
|13,14
|105.040.100
|% 7,44
|
|ERSU
|5,03
|33.644.605
|% -5,09
|
|OYLUM
|2,32
|4.930.171
|% -4,92
|
|SELGD
|4,26
|1.564.377
|% -3,40
|
|ROYAL
|3,08
|108.262
|% -3,14
|
|UNLU
|6,30
|16.512.244
|% -3,08
|
|THYAO
|37,42
|1.102.242.703
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.034.662.060
|% -1,68
|
|GARAN
|13,63
|586.746.228
|% -0,51
|
|SAHOL
|21,94
|537.461.568
|% 1,01
|
|SISE
|17,38
|524.978.551
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,93
|1.034.662.060
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|341.097.708
|% 1,08
|
|ODAS
|2,34
|271.108.616
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,13
|382.820.129
|% -0,19
|
|KARSN
|5,53
|379.285.452
|% 2,79
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6332
|14,6365
|% 0,22
|
|Euro
|15,8331
|15,8476
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0662
|19,1618
|% 0,08
|
|Frank
|15,4680
|15,5612
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8901
|3,9097
|% 0,16
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|