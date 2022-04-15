***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [MZHLD]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2022 tarihinde onaylanan Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 17,89 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021047BIST