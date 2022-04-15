***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 12:05
***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi EPLAS TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI KAPSAMINDA İHRAÇ BELGESİNİN ONAYLANMASI VE BELİRLENEN SATIŞ FİYATI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600,89
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600,89 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 7.825.600,890 39,12800
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.825.600,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 7.825.600,89 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 08.04.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-19903 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu kapsamda 7.825.600,89 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 08.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 17,89 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.
SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye çıkarılacaktır.
Tahsisli sermaye artırımı işleminin sürecine ilişkin gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır..
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPLAS ONAYLI IHRAC BELGESI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021045
BIST