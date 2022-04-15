***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI KAPSAMINDA İHRAÇ BELGESİNİN ONAYLANMASI VE BELİRLENEN SATIŞ FİYATI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MZHLDYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600,89Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600,89 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 7.825.600,890 39,12800Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.825.600,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 7.825.600,89 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 08.04.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-19903 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bu kapsamda 7.825.600,89 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 08.04.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 17,89 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye çıkarılacaktır.Tahsisli sermaye artırımı işleminin sürecine ilişkin gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır..Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 EPLAS ONAYLI IHRAC BELGESI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021045BIST