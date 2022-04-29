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***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2022 17:21
***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişk


***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi EPLAS Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600,89

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600,89 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 7.825.600,890 39,12800

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirketimizin ortağı olan Mazhar Zorlu Holding A.Ş. dışındaki mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toplam Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararında belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak 18.04.2022 tarihinde toplam 140.000.000-TL satış bedeli karşılığında 7.825.600,89 TL nominal tutarda tahsisli olarak artırılarak, 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye çıkarılmış olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2022 tarihinde onay verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPLAS SPK Onayli Esas Sozlesme.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025690


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