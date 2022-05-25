***MZHLD* *EPLAS* *LKMNH* *SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.05.2022 09:16
***MZHLD******EPLAS******LKMNH******SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EPLAS, LKMNH, SMART, MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032251
BIST
11:002.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
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2.395
En Düşük
2.386
11:0016,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2709
|Açılış
|: 16,0700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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16,3467
En Düşük
16,0430
11:0017,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Önceki Kapanış
|: 16,8200
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En Düşük
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11:00973,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,90
|Açılış
|: 973,13
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
974,61
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ARCLK
|74,40
|522.153.089
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,36
|20.213.938
|% 8,51
|
|KGYO
|5,12
|10.720.750
|% 7,56
|
|DOGUB
|4,47
|11.789.564
|% -5,89
|
|OYAYO
|7,55
|3.076.053
|% -5,63
|
|SELVA
|8,97
|5.641.703
|% -4,57
|
|SEYKM
|7,38
|13.241.468
|% -4,03
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,79
|578.743.932
|% -0,13
|
|THYAO
|42,18
|558.909.609
|% 0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.153.089
|% 9,98
|
|ASELS
|23,62
|434.982.186
|% 2,43
|
|KCHOL
|39,44
|390.880.985
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,57
|127.932.505
|% 0,39
|
|GARAN
|14,79
|578.743.932
|% -0,13
|
|YKBNK
|4,38
|144.391.989
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,67
|113.110.328
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,26
|37.533.720
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3309
|16,3434
|% 1,66
|
|Euro
|17,4273
|17,4463
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,3692
|20,4713
|% 1,24
|
|Frank
|16,8762
|16,9779
|% 1,10
|
|Riyal
|4,3309
|4,3526
|% 1,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,10
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,93
|