***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"İlgili şirket olan Egeplast'ın kodu seçilerek yeniden yayınlanmaktadır."Şirketimiz, 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hakim ortağı olduğumuz Egeplast A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.'den olan cari hesap alacağımıza mahsuben 54.225.633,42 TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944990BIST