***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 10:27
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"İlgili şirket olan Egeplast'ın kodu seçilerek yeniden yayınlanmaktadır."
Şirketimiz, 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hakim ortağı olduğumuz Egeplast A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.'den olan cari hesap alacağımıza mahsuben 54.225.633,42 TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944990
BIST
11:121.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:128,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0365
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1210,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:12490,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,50
|Açılış
|: 490,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.763.637
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.297.183
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|2.060.047
|% 9,88
|
|AYCES
|67,20
|1.448.040
|% 8,21
|
|EUKYO
|6,66
|3.413.695
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,49
|8.366.728
|% -5,09
|
|OZRDN
|10,40
|557.279
|% -5,02
|
|OZBAL
|14,36
|19.806.491
|% -4,90
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|KUTPO
|61,25
|199.561.922
|% 2,51
|
|EREGL
|18,22
|161.837.551
|% -0,27
|
|KRDMD
|6,74
|152.607.183
|% -0,88
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,91
|109.738.484
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|112.999.584
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|149.635.316
|% -0,38
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6974
|% -0,42
|
|Euro
|10,3440
|10,3493
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% -0,54
|
|Frank
|9,3914
|9,4479
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-7,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,07
|